5 Ton Hamsiye El Konuldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri 9 cm'nin altında uzunlukta olduğu tespit edilen 5 ton hamsiye el koydu.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri denetimlerde Rize'den yüklenen hamsi dolu bir kamyonu durdurdu. Kamyondaki hamsiler üzerinde yapılan incelemede hamsilerin Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi tebliğine aykırı olarak 9 cm sınır uzunluğun altında olduğu tespit edildi. 5 ton hamsiye el konulurken, bin 555 TL'de idari para cezası uygulandı. - RİZE