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5 Tır Kaza Yaptı, Tem Kapandı
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5 Tır Kaza Yaptı, Tem Kapandı

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor.

5 Tır Kaza Yaptı, Tem Kapandı

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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