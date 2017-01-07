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5 Tır Kaza Yaptı, Tem Kapandı
7 Ocak 2017 Cumartesi 09:37
İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor.
İstanbul
'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan
kar
yağışı devam ediyor.
Kaynak:
Dunya.com
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