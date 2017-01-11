5. Startnowhow Semineri

Kimin İçin?



Girişimciliğe ilgi duyan, iyi bir girişimci olmanın sırlarını öğrenmek isteyen üniversite içinden ya da dışından herkes bu seminere ücretsiz olarak katılabilir.



Neden Katılmalısınız ?



Seminerler, 2015 yılının Melek Yatırımcısı seçilen Dr. Joachim Behrendt tarafından, Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak uzun bir araştırmanın ve pratik hayattan iş tecrübelerinin de iz düşümünde hazırlandı. Benzerini başka bir yerde bulamayacağınız en güncel metodolojilerin ve yaklaşımların kullanıldığı bu seminerlerle girişimcilik konusundaki anlayışınızın çok hızlı bir şekilde geliştiğini gözlemleyeceksiniz.



Kendi kuracağınız işinizi nasıl yönetmeniz ve başarılı olmanız gerektiğiyle ilgili önemli ipuçları alacaksınız.



StartNowHow Seminerlerinin konuk konuşmacıları olan, girişimcilik ekosisteminin başarılı liderleriyle tanışma ve aynı zamanda onların tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakalayacaksınız.



Girişimciliğe meraklı diğer insanlarla tanışarak iletişim ağınızı genişleteceksiniz.



Program12 Ocak Perşembe



17: 15 - 17: 30 - Kayıt



17: 30 - 18: 00 - Opportunity Recognition and Evaluation



Dr. Joachim Behrendt (BIC Angels Kurucusu)



18: 00 - 18: 45 - Pazar Fırsatlarına Göre Doğru Projeyi Seçmek



Ayşe Topçu (Telos CEO)



18: 45 - 19: 00 - Soru & Cevap



19: 00 - 19: 30 - Kahve & Networking