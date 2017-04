5 Sene Üst Üste Şampiyonluk..."

İşte Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar:



BİR FUTBOL TAKIMI SATIN ALACAĞIZ



"Şenol Güneş'le yolumuza devam etmek istiyoruz. Gelecek sezon altyapı çalışmalarına daha çok önem vereceğiz. Yeni bir tesis yatırımı yapacağız.Altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Her sene 6-7 milyon dolar harcıyoruz ancak yeni oyuncu gelmiyor. En sonunda bu çocukları da kaybediyoruz. Bundan dolayı altyapı için bir futbol takımı satın alacağız. Altyapı ekiplerimizin hepsini Ümraniye'deki tesisimizde toplayacağız.Minik takımları Fulya'da bırakacağız."



VODAFONE ARENA'NIN YATIRIMI 382 MİLYON TL TUTMUŞTUR



"Vodafone Arena'nın hemen hemen bütün tesislerini bitirdik. Ufak tefek birkaç yatırım daha kaldı. Ondan sonra Vodafone yatırımı bitecek. Vodafone Arena'nın yatırımı 382 Milyon TL tutmuştur. Bütün bunlar incelenmiştir. Bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bunu duyuyorum. Biz bir aileysek kapılı kapılar arkasında dedikodu yapılmasını müsaade etmeyin. İddiası olanlar varsa buraya çıksınlar, herkese cevabını net ifade ederiz. Beşiktaş iyiye giderken ahlaksız konuşmak doğru şey değildir. 'Trabzonspor Stadı 300 Milyon TL'ye bizimki niye 380 milyon TL'ye mal olmuş?' diye tartışmalara yapılıyor. Bütün her şey buradadır. Son derece lüks bir stat yaptık. Sadece güvenlik ve kamere sistemlerine 10-15 Milyon TL üzerinde harcama yaptık. Bir diğer statları gezin bir de Vodafone Arena'nın lükslüğünü görün. Buradan geçen herkes 'Anıt Eser olarak yapıldı' diyor. 50 cm'lik yükseklik fazla diye dünyaca şeylerle uğraştık. 16,7 Milyon TL stadın çatısı biraz daha alçak olsun diye harcadık. Deplasmanda oynarken hem de stadı yaparken gece gündüz çalışırken kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzmektedir. Söyleyecek lafları varsa çekinmeden gelsinler ve somut olarak konuşsunlar. Biz de cevaplarını verelim. Beşiktaş, artık yalanların üzerine kurulu değildir. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine kimse bina inşa etmeye kalkmasın." dedi.



HER BRANŞIMIZLA ALAKALI YATIRIM PROJELERİMİZ VAR



"Tesislerle alakalı birçok projemiz var. Bir işin olmamasını istiyorsanız paylaşınca olmuyor. O yüzden konuşmak istemiyorum. Bazı işler gizli kalmalıdır. İş bittikten sonra açıklıyoruz. Biraz zaman alıyor. Ama her branşımızla alakalı yatırım projelerimiz var" dedi.



PLANIMIZ İYİ GİDİYOR



"Üniversite projemiz iyi gidiyor. Eğitim faaliyeti olarak götürüyoruz. Onu da İnşallah en kısa sürede sonuçlandıracağız. Bir tek üniversite olarak değil Beşiktaş'ın kurmuş olduğu vakıf üzerinden ilkokul, ortaokul şeklinde büyütmeye çalışıyoruz. Planımız iyi gidiyor." dedi.



YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNER



"Divan Kurulu'na 3 defa gelmeyen üyelerin üyeliklerden çıkarılması ile ilgili ayıbı temizlememiz lazım. 'Atıldı' lafı insanları rencide eden bir şey. 25-30 sene bu kulübü takip etmiş insanları rencide etmek Beşiktaş'ı yönetenlere yakışmamaktadır. Tüzük tadilinde böyle bir şey çıktı. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Tüzükte bu var diye her seferinde uygulanmak zorunda değil. Hep beraber tüzükle ilgili hızlı bir madde yapıp Genel Kurul'a getirelim. Bu ayıbı kaldıralım. Beşiktaşlı dostlarımızı ağabeylerimiz kaybetmeyelim, rencide etmeyelim. Bu işi çözelim." dedi.



ALLAH BİZE İNŞALLAH ÜST ÜSTE 4 SENE, 5 SENE ŞAMPİYONLUKLARI GÖSTERİR



"Çok daha güneşli günler yaşayacağımıza inanıyorum. Bu akşamki maç için hepimize başarılar. Allah bize iki sene üst üste şampiyonlukları, 3 sene üst üste şampiyonlukları gösterdi. 3 aylarda temenni olarak Allah bize inşallah 4 sene üst üste, 5 sene üst üste şampiyonlukları gösterir" dedi.



(Haber 1903)