5 Saat Süren Lavrov-Tillerson Görüşmesi Tamamlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki görüşmesi ve iş yemeği sona erdi.



Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Tillerson'un Amerikan heyetinin kaldığı otele geri döndüğü, fakat gazetecilerle görüşmediği belirtildi.



Lavrov-Tillerson görüşmesi yaklaşık 5 saat sürdü. - Moskova