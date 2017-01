5 Ocak'ta 5 Dev Eser Açıldı

Adana'da üzeri kapatılan Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi, Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi, Arif Nihat Asya Bayrak Parkı, Çok Katlı Asansörlü Otopark ve Saimbeyli Mezbahanesi projelerinin eş zamanlı açılışı yapıldı.



2017 yılını 'Altın Hizmet Yılı' ilan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı bugün 5 dev projenin açılışını gerçekleştirdi. Kamuoyunda 'karnıyarık' olarak anılan ve üzeri kısa sürede kapatılan Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi'nde halkın yoğun katılımıyla tören düzenlendi. Törende Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na bağlı halk oyunları ekibi gösteri yaparken, belediye bandosu da müzik ziyafeti yaşattı. Gösterilerin ardından dualar okundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve kent protokolünün de hazır bulunduğu törene 'Bayrak' şiirinin yazarı şair Arif Nihat Asya'nın çocukları Fırat ve Murat Asya da katıldı.



Açılış töreninde halka hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, 5 Ocak'ın tarihi önemini anımsatarak, "Hayatımızda yerimiz dar mazeretine sığınmadık" ifadesini kullandı. Siyasi parti ayrımı gözetmeden kent ve kentli için hizmet etmeye var gücüyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Sözlü, kentin ilerideki 100-150 yılının altyapı planlamasını yaptıklarını kaydetti. Adana'nın geleceğine ayna tutacak, birçok sorunu çözüme kavuşturacak açılışları şehit yakınları ve gazilere ithaf eden Başkan Sözlü, "Hizmet her şeyin üzerindedir. Adana'mızı hizmetlerimizle huzur ve barış iklimi haline getirmek istiyoruz. Bu iklim siyasi kaygıların, siyasi çekişmelerin üzerinde olsun. Genel Başkanımızın da talimatı budur ki; hizmetin tarafı olmaz. 'Halk, her şeye layıktır. Hizmette halkımız en iyisine layıktır' diye bize telkinleri ve talimatları olmuştur. Biz de bunları gerçekleştirmenin azmi içerisindeyiz. Bize güven oyu veren hemşehrilerimize hizmetlerimizle layık olmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu hizmetler Adana'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Başkan Sözlü, hayata geçirdikleri dev 5 esere ilişkin şunları söyledi:



"Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda halkın karnıyarık diye tabir ettiği altgeçidin üzerini her gün 8 tane üretilmek üzere 451 kirişle kapattık. Yolun yan kısımları dardı, o kısımlara birer şerit ekleyerek trafiği rahatlattık. Protokollerimiz hazır, önümüzdeki hafta yolu daraltan Orduevi'nin de yıkımına başlayacağız. Türkmenbaşı Bulvarı ile havalimanını bağlayan alt geçit de ulaşımı kuzey-güney yönünde rahatlatacak önemli bir proje. Bu projeyi Güney Kuşak Bulvarı'na kadar tamamlayacağız. D-400'den Denizli Mahallesi Kavşağı'na döndüğünüzdeki binayı da ocak ayı içerisinde yıktığımızda, boydan boya elverişli bir ulaşım ana bandı olarak Adana'mıza hizmet edecek. 5 Ocak denildiğinde de elbette Adana'da Bayrak Şiiri akla gelir. Yazarı, Arif Nihat Asya Akla gelir. Türk edebiyatının büyük bir ismi, Cumhuriyet'in kurumsallaşması noktasında da büyük bir emektardır. Onun aziz hatırasına, Merkez Camii karşı çaprazında Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Kültür Merkezi'ni de Adanalıların desteğiyle açıyoruz. Öte yandan, Büyükşehir Belediye Tiyatrosunun karşısında, D-400'ün arkasında çok katlı asansörlü otoparkımızı hizmete açıyoruz. Seyhan Belediyesi ile ortak yaptığımız proje 116 araçlık bir üs olma özelliği taşıyor. Projelerimizin sonuncusu ise Saimbeyli Mezbahanesi. Halkımıza hayırlı olsun."



Konuşmaların ardından Başkan Sözlü, protokol ve Asya ailesinin fertleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti. Tören alanında bir de kurban kesildi. - ADANA