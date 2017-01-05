5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor



TRABZONSPOR



10.00 Yeni transferler Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak (3G İLE CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)



BAŞAKŞEHİR



18.00 Yeni sezon hazırlıkları Belek'te devam ediyor.



GALATASARAY



11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



13.00 Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok basın toplantısı düzenleyecek.



BEŞİKTAŞ



11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek



OSMANLISPOR



Başkent ekibi devre arası kamp çalışmalarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başlayacak



VOLEYBOL



-Erkekler CEV Kupası-



18: 30 Hapoel Mate-Asher Akko - Fenerbahçe



BASKETBOL



-Euroleague-



20: 30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank



22: 05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş



İSPANYA KRAL KUPASI



23: 15 Athletic Bilbao - Barcelona



İSRAİL EYALET KUPASI 8. TUR



20: 40 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tzur Shalom (Beşiktaş'ın rakibi)



PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak