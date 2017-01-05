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5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyorTRABZONSPOR10.00 Yeni transferler Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak (3G İLE CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)BAŞAKŞEHİR18.00 Yeni sezon hazırlıkları Belek'te devam ediyor.

5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor

TRABZONSPOR

10.00 Yeni transferler Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak (3G İLE CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)

BAŞAKŞEHİR

18.00 Yeni sezon hazırlıkları Belek'te devam ediyor.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

13.00 Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

OSMANLISPOR

Başkent ekibi devre arası kamp çalışmalarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başlayacak

VOLEYBOL

-Erkekler CEV Kupası-

18: 30 Hapoel Mate-Asher Akko - Fenerbahçe

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank

22: 05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş

İSPANYA KRAL KUPASI

23: 15 Athletic Bilbao - Barcelona

İSRAİL EYALET KUPASI 8. TUR

20: 40 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tzur Shalom (Beşiktaş'ın rakibi)

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

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