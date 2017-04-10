5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında Ödüller Dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.



Batıpark Spor Salonu'nda 4 Nisan 2017 Salı günü başlayan turnuvaya Belarus, Ukrayna, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kosova, Bulgaristan ve Suriye ile Türkiye'nin çeşitli illerinden 510 sporcu katıldı.



A, B, C ve D kategorilerinde olmak üzere her kategoride 8 dalda 136 sporcuya ödül verildi.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halil Bozdoğan tarafından verildi. - KAHRAMANMARAŞ