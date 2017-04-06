5 Nisan 2017 Haberleri
5 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Hollanda Ligi'nde Feyenoord, Go Ahead Eagles'ı 8-0 Mağlup Etti
- ABD Temsilcisi Konuşurken, Rusya Temsilcisi Koşarak Salondan Çıktı
- Ertem Şener Twitter'dan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a Küfür Etti
- Dick Advocaat: Stoch Kendini Eleştirsin, Eğer Bir Şey Dediyse Umurumda Değil
- Başbakan'dan CHP'li Bozkurt'a İzmir Marşıyla Gönderme
- Aatıf Chahechouhe: Sahada Kupayı Kazanma Adına Ciddi Ruh Vardı
- İrem Derici'den Hülya Avşar'a Aleyna Tilki İtirafı
- Volkan Şen, 346 Gün Sonra Resmi Maçta Gol Attı
- Volkan Şen Attığı Muhteşem Golle Ses Getirdi
- Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 Yenerek Yarı Finale Çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
- Yıldız Tilbe 'Adam Öldürdü' İddialarına Ateş Püskürdü!
- Esad Rejimi Kimyasal Gazdan Etkilenen Sivilleri Hastanede Vurdu
- Başbakan'dan Gençlere Sosyal Medya Uyarısı: Suç İşlemeyin
- Trump'ın Karısı, Eski First Lady'ler Michelle ve Hillary'nin Girdiği Güzeller Listesine Giremedi
- Kocaeli'de AK Parti'nin 'Evet' Standına Anne-Kız'dan Tekmeli Saldırı
- Josef'in Aatif'a Yaptığı Asist Geceye Damgasını Vurdu
- Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor Maçına 2580 Kişi Geldi
- Başbakan Yıldırım: Bürokrat Karşıma Geçip 'Ne Haber Bakan Bey' Diyerek Sırıttı
- Trump'dan Suriye Açıklaması: Harekete Geçme Sorumluluğum Var
- Ata Demirer Deniz Dibine Dalıp Çöp Topladı
- Başbakan Yıldırım'ın Yaptığı Espri Herkesi Gülümsetti
- Kimyasal Silahla Vurulan Han Şeyhun'da Bombanın Düştüğü Nokta Dikkat Çekti
- Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Eleyerek Yarı Finale Çıktı
- HSYK'dan Yeni Kararname: 31 Hakim ve Savcını Yeri Değişti
- Ünlü Oyuncu Jennifer Aniston Sütyensiz Giydiği Kıyafetle İlgi Odağı Oldu
- Cem Yılmaz, Şener Şen'in Adıyla Sahte Hesap Açan Twitter Kullanıcısına Haddini Bildirdi
- Trump'ın Baş Stratejisti Steve Bannon Görevinden Alındı
- ABD'de F-16 Uçağı Düştü!
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Düğün Yeriyle İlgili Net Karar
- Josef de Souza: Van Persie Eski Gücünde Değil
- 70'nin Sınırındaki Hillary Clinton Güzellikte Mankenleri Geride Bıraktı
- Ünlü Oyuncu Megan McKenna Eski Erkek Arkadaşıyla Sokak Ortasında Kavga Etti
- Son Nefesinde Müslüman Oldu, İslami Usullere Göre Defnedildi
- İş Bulamayan Genç, 36 Metrelik Kuleye Çıkıp İntihara Kalkıştı
- Doğum Gününde Pasta Saldırısına Uğrayan Samuel Eto'o İntikamını Aldı
- Sağlık Bakanlığı Duyurdu: İdlip'teki Katliamdan Yaralı Kurtulan 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
- NATO Gemisi, Çeşme Açıklarında 71 Kaçak Yakaladı
- Rusya: Türkiye, Kendi Domateslerinin Güvenliğini Garanti Edemiyor
- Siirt'te Parçalanmış Kız Çocuğu Cesedi Bulundu
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