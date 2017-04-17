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5 Milyon Kişi Tarımla İstihdam Oluyor
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5 Milyon Kişi Tarımla İstihdam Oluyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın yaklaşık 5 milyon kişiye iş olanağı sağladığını ve bunun genel istihdamın yüzde 18.3'üne tekabül ettiğini dile getirdi.

5 Milyon Kişi Tarımla İstihdam Oluyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın yaklaşık 5 milyon kişiye iş olanağı sağladığını ve bunun genel istihdamın yüzde 18.3'üne tekabül ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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