5 Milyon Kişi Tarımla İstihdam Oluyor
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın yaklaşık 5 milyon kişiye iş olanağı sağladığını ve bunun genel istihdamın yüzde 18.3'üne tekabül ettiğini dile getirdi.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın yaklaşık 5 milyon kişiye iş olanağı sağladığını ve bunun genel istihdamın yüzde 18.3'üne tekabül ettiğini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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