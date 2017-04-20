5 Lisansta 11 Milyar Metreküplük Gaz Deposu Geliyor
Türkiye'de 3.8 milyar metreküp doğalgaz depo kapasitesi var. EPDK lisanslarına göre 10.1 milyar metreküp ilave kapasite de projelendirdi.
Türkiye'de 3.8 milyar metreküp doğalgaz depo kapasitesi var. EPDK lisanslarına göre 10.1 milyar metreküp ilave kapasite de projelendirdi. Bu projelerin tahmini yatırım ihtiyacı 20-25 milyar lira.
Kaynak: Dunya.com
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