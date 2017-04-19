5. Köyceğiz Yağlı Güreşlerine Doğru

Köyceğiz ilçesinde mayıs ayında bu yıl 5'incisi düzenlenecek Köyceğiz Yağlı Güreşleri için güreş komitesi toplandı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında toplanan güreş komitesi, güreş öncesinde ve sonrasında yapılacak etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Başkan Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşler için gerekli hazırlıkların belediye olarak başlatıldığını söyledi.



Her yıl sağlıklı ve güzel organizasyonlara imza attıklarını belirten Ceylan, "Son yıllarda yapılan güreş organizasyonlarında hiçbir sorun yaşamadık. Güreş severler tarafından oluşturulan komite ile en güzel organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da alnımızın akıyla güreş organizasyonumuzu tamamlayacağız."