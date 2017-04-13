5 Kişinin Yaralandığı Köpek Kavgasında 1 Tutuklama

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, köpek yüzünden husumetli olan iki grup arasında çıkan ve tüfekle 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Olay, geçen Salı günü, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak'ta kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.



Polis, kavgaya karışan M.G., K.C. ve S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı, olayda kullanılan iki av tüfeğine de el koydu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden S.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan K.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



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