5 kişinin yaralandığı kazada anne kucağı hayat kurtardı

3 araç birbirine girdi 8 aylık bebek yara almadan kurtuldu



KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, iki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada Hafif ticari araç içerisindeki 8 aylık bebek ise yaralanan annesinin kucağında yara almadan kurtuldu.

Kaza, Körfez D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine gitmekte olan 34 GET 21 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR, Ankara istikamete gitmekte olan Emrah Çoruh idaresindeki 59 YP 727 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Aydın idaresindeki panelvan minübüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada diğer 4 kişiyle yaralı olarak araçlardan çıkarılan Gülşah Çoruh'ın kucağında sıkıca tuttuğu 8 aylık bebeği O.Çoruh ise yara şans eseri yara almadan kurtuldu.

Zabıta ekipleri bebeği annesine yetiştirdi

Kaza sonrası diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Körfez Devlet ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 8 aylık bebek O. Çoruh ise olay yerine gelen Körfez Belediyesi Zabıta ekiplerinin aracına alınarak hastaneye kaldırılan annesinin yanına götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, İstanbul istkameti tek şerit olarak trafik akışı sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İG-GY