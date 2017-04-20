5. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 5. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Merve Bayır, 5. kattaki evlerinin penceresinden bakarken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON