5. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu'da bir apartmanın 5. katından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan Umut Sümbül (10), balkonda dengesini kaybederek toprak zemine düştü.



Sümbül'ün balkondan düştüğünü gören komşuları, 112 Acil yardım ekiplerine bilgi verdi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada yapılan kontrollerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sümbül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun annesi Ü.B, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.