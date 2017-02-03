5. Kattan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da bir apartmanın 5. katından düşen 10 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Umut Sümbül (10), Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesinde apartmanın 5. katındaki balkonda dengesini kaybederek toprak zemine düştü.



Sümbül'ün balkondan düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil yardım ekiplerine bilgi verdi.



Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.