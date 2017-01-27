5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Hemen yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ