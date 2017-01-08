5 Kabuklu Meyveden Ekonomiye 15.8 Milyar Liralık Katkı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sert kabuklular denilen fındık, kestane, Antep fıstığı, ceviz ve bademin ülke meyveciliğinin yüz akı olduğunu, meyveciliğin 5 değerli ürününün ekonomiye 15.8 milyar liralık katkı yaptığını açıkladı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, sert kabuklu meyvelerin ülke meyveciliğinde özel bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 38.3'ünü, toplam bitkisel üretimin yüzde 13.2'sini karşılayan 5 üründe Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 5.9'unu gerçekleştirdiğini, sıralamada ise Çin, ABD ve İran'ın ardından dördüncü olduğunu vurguladı. Dünya sert kabuklu meyve üretiminin yüzde 24.6'sını Çin'in, yüzde 6.9'unu ABD'nin, yüzde 6.2'sini İran'ın karşıladığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun sadece yüzde 1.1'ini barındırmasına rağmen Türkiye, sert kabuklu meyvelerden fındıkta dünya üretiminin yüzde 63.1'ini, Antep fıstığında yüzde 9.3'ünü, cevizde yüzde 5.2'sini, kestanede yüzde 3.1'ini, bademde yüzde 2.7'sini gerçekleştiriyor. Fındık üretiminde 1'nci, kestane ve Antep fıstığı üretiminde 3'ncü, cevizde 4'ncü, bademde 7'nci sırada bulunuyor.

2015 yılında Türkiye, 9 milyar 709.4 milyon liralık fındık, 2 milyar 555.5 milyon liralık ceviz, 2 milyar 514.2 milyon liralık Antep fıstığı, 585.6 milyon liralık badem, 466 milyon liralık kestane üretti. 5 sert kabuklu üründe toplam üretim, 15 milyar 830.7 milyon lirayı buldu."

Besin değeri yüksek olan sert kabuklu meyvelerde Türkiye'nin şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, fındığın dünyaya Türkiye'den yayıldığını, Antep fıstığının gen merkezi olan Türkiye'nin, ceviz, badem ve kestane gibi yerli ürünlere de sahip olduğunu, son yıllarda ceviz ve bademe verilen kapama bahçe destekleriyle bahçelerin hızla arttığını belirtti.

Bayraktar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Fındık, ceviz, Antep fıstığı, ceviz, badem ve kestanede belli bir fiyat istikrarı sağlanmalı, çiftçi istikrarlı bir gelire kavuşmalıdır. Üreticinin zarar etmesi önlemelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi garantörlüğünde üretici birlikleri devreye girmeli, alım yapmalı, piyasayı düzenlemelidir. Ofis, kiraladığı veya inşa ettiği depoları üretici birliklerine tahsis etmelidir. Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Doğu Karadeniz bölgesindeki fındık bahçelerimizin yenilenmesi, antep fıstığı tesisleri sulamaya açmalı, cevizde, bölgelere uygun çeşitler dikmeli ve yeni çeşitler geliştirmelidir. Kestane bahçeleri hobi bahçeleri olmaktan çıkarılıp, kapama bahçelere dönüştürmelidir."

- Ankara