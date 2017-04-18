5'inci Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi 3 Mayıs'ta Gerçekleşecek

Ana sponsorluğunu Turkcell Global Bilgi'nin üstlendiği '5'inci Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi' 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek.



Müşteri hizmetleri ile ilgili gündemlerin masaya yatırıldığı, 5'inci Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek. Zirvede, çok kanallı müşteri deneyiminde yaşanan dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın Müşteri Hizmetleri alanındaki yansımaları başta olmak üzere, sektör bazlı en iyi müşteri deneyimi örnekleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki soru işaretlerine cevaplar, yapay zekanın müşteri hizmetlerinde kullanımı, mobil müşteri deneyimi gibi sıcak gündemi oluşturan konular sektör profesyonelleri tarafından ele alınacak.



Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan 'Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi'ne ana sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtenTurkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Müşteri deneyimi iş hayatındaki kavramları radikal biçimde değiştiriyor. Teknoloji sayesinde tüketicinin zaman ve mekan bağımsız her konu hakkında bilgi sahibi olabildiği bir ortamda markaların rekabet avantajı sağlayabilmesinin tek yolu müşterilerine sunduğu deneyimin farklılaşmasından geçiyor. Bu doğrultuda, vizyonumuzu "Müşteri Deneyimi Çözümleri Merkezi" olarak konumlandırdık ve çalışmalarımızı bu hedef çerçevesinde şekillendirdik. Geçtiğimiz yıl Müşteri Deneyimi Tasarımı Ekibimizi kurarak şirketimizi geleceğe taşıyacak en önemli adımı attığımız düşünüyorum. Bu ekibin çalışmaları sayesinde markaların müşterileri ile olan tüm temas noktalarını detaylı analiz ederek müşteri deneyimini farklılaştıracak çözümler sunmaktayız. 5. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi, farklı çözüm ve hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmak adına güzel bir fırsat olacak" dedi.



Zirve kapsamında Bankacılık, Sigorta, E-ticaret, Perakende ve Enerji, sektörleri olmak üzere Beyaz Eşya, Online Oyunlar, Belediyecilik ve İnovatif Platformlar sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcilerinin sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacakları bildirildi. - İSTANBUL