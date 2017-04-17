5 İlde Tüm İlçeler 'Hayır' Dedi

16 Nisan Referandumu'nda vatandaşlar 'evet' dedi. 3 büyük ilde ise 'hayır' oyları referandumu önde kapadı. 5 ilde de tüm ilçeler 'hayır' dedi.

5 İLDE TÜM İLÇELER 'HAYIR' DEDİ

Referandumda 'hayır' oyları birçok ilde beklenenden yüksek oy oranı tuttururken bazı illerde ise tüm ilçeler 'hayır' dedi. Buna göre İzmir, Edirne, Kırklareli, Iğdır ve Şırnak'ta tüm ilçelerde 'hayır' kazandı.

İşte o illerin referandum haritaları:







