5 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı

– KAYSERİ merkezli beş ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı yakalandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu kişilerle hareket ettiği tespit edilenlere yönelik operasyon yapıldı. 20 şüphelinin yakalanması için beş ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda N.Ş., S.Y., Ö.I., S.C., Ö.K., S.Y., H.Ş., M.C., S.A., S.P., M.S., A.A., M.A.K., F.Ö., P.Ş. ve T.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen zanlılar, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Kayseri