5 İlçenin Devam Eden Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 5 ilçe belediyesinin devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmaları ve 2017 yılında yapılması planlanan çalışmaları görüşmek üzere toplantı yaparak bilgi aldı.



Çorlu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Danışmanlar Neşat Erdoğan, Şeref Çetin'in yanı sıra ilçe belediye başkanları bazı büyükşehir belediye meclis üyeleri ile diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde tamamlanan ve devam eden alt yapı ve üst yapı yatırımları değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca 2017 yılında yapılacak hizmetler de ele alındı.



Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde hizmetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "2017 yılında da ilçe belediyelerimizle beraber hizmetlerimizi arttırarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ