5'i Emniyet Personeli 14 Kişi Fetö/pdy Terör Örgütüne Üye Olmaktan Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski emniyet personeli ile onların yakını 9 kişi adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen 5 emniyet personeli ve onların yakını 9 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, toplam 14 kişi, 18 Nisan tarihinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - BURSA