5 Gündür Kayıp Olan Ziraat Mühendisi Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür haber alınamayan ziraat mühendisi evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Adem Solak'a birkaç gündür telefonla ulaşamayan Kayseri'deki ailesi durumu polise bildirdi. Adem Solak'ın tek başına yaşadığı Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerindeki apartmanın 5'inci katına giden emniyet güçleri içeriden ağır kokular gelmesi üzerine çilingire kapıyı açtırınca Solak'ın cesediyle karşılaştı. Adem Solak'ın astım hastası olduğu belirtilirken odada astım ilaçları bulunduğu bildirildi.



En az 10 gün önce öldüğü tahmin edilen emekli ziraat mühendisi Adem Solak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA