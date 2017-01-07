5 Gündür Kayıp Olan 4 Genç Bulundu

Kırşehir'de okula gitmek için evden ayrılan 4 genç 5 gün sonra bulundu.



Kırşehir'de okula gitmek için evlerinden ayrılan Kırşehir Lisesi öğrencisi 4 genç, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonrasında Nevşehir'de bulundu. Nevşehir ve Kırşehir Çocuk Şube Birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrasında aileler bilgilendirilirken kayıp gençlerden O.A.'nın babası Şener A., "Polis dünyanın en önemli haberini verdi" dedi.



5 gün önce evlerinden ayrılan 4 çocuğun Nevşehir'e eğlenmek amacıyla gittiği ileri sürüldü. - KIRŞEHİR