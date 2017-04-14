5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı



MUĞLA - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılık talimatı ile düzenlenen operasyonda Bylock haberleşme sistemi kullandığı tespit edilen 5 kişi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi adli makamlara sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen 5 kişiden S.Ş. İ.P. S.E. ve V.T. tutuklanırken, Y.E. isimli şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.