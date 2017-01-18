5 Çocuk Annesini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta iki gün önce sokak ortasında 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen Fadime Yılmaz'ın katil zanlısı Fahrettin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta iki gün önce meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz, evinin yakınlarında 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası cinayetin şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin zanlısı olarak aranan 50 yaşındaki Fahrettin Y.'yi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Fahrettin Y. adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. - SİVAS