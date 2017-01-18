5 Çocuk Annesini Öldüren Bakkal Tutuklandı

Sivas'ta sokak ortasında 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk annasi Fadime Yılmaz'ın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Yenidoğan Mahallesi 39'uncu Sokak'ta iki gün önce meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk annesi Fadime Yılmaz (29), evinin yakınlarında 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası cinayetin şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin zanlısı olarak aranan 50 yaşındaki bakkal Fahrettin Y.'yi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fahrettin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS