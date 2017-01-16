5 Çocuk Annesi Bıçaklanarak Öldürüldü

Sivas'ta 5 çocuk annesi, evinin yakınında sokakta bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki sokakta yerde yatan bir kadın gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kadının, aynı sokakta oturan 5 çocuk annesi 29 yaşındaki Fadime Yılmaz olduğunu belirledi. Yılmaz'ın öldürüldüğünü duyarak olay yerine gelen bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Evinin 10 metre yakınında bıçaklandığı belirlenen Fadime Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.



Polis ekipleri, Yılmaz'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.