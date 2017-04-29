5 - 7 Yaş Düş Bahçesi
"5 - 7 Yaş Düş Bahçesi" workshop'u, 29 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde.
"5 - 7 Yaş Düş Bahçesi" workshop'u, 29 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...
"Düşlerimizi minicik, renkli saksılarımıza eksek çiçek açarlar mı bilemeyiz.
Ama bizim ektiğimiz bu çiçeklerde yeni umutlar, mutluluklar yeşerteceğiz.
Evimizi, ellerimizle büyütebileceğimiz rengarenk çiçeklerle süsleyeceğiz."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi
Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Kategori : 5 - 7 Yaş Düş Bahçesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io