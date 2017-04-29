5 - 7 Yaş Düş Bahçesi

"5 - 7 Yaş Düş Bahçesi" workshop'u, 29 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde.

5 - 7 Yaş Düş Bahçesi

"5 - 7 Yaş Düş Bahçesi" workshop'u, 29 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...

"Düşlerimizi minicik, renkli saksılarımıza eksek çiçek açarlar mı bilemeyiz. 

Ama bizim ektiğimiz bu çiçeklerde yeni umutlar, mutluluklar yeşerteceğiz.

Evimizi, ellerimizle büyütebileceğimiz rengarenk çiçeklerle süsleyeceğiz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi

Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Kategori : 5 - 7 Yaş Düş Bahçesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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29 Nisan, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Hasköy, Hayır
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