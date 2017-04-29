"5 - 7 Yaş Düş Bahçesi" workshop'u, 29 Nisan'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde...



"Düşlerimizi minicik, renkli saksılarımıza eksek çiçek açarlar mı bilemeyiz.



Ama bizim ektiğimiz bu çiçeklerde yeni umutlar, mutluluklar yeşerteceğiz.



Evimizi, ellerimizle büyütebileceğimiz rengarenk çiçeklerle süsleyeceğiz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Rahmi M. Koç Müzesi



Mekan Adresi : Hasköy Cad. No: 5 HASKÖY



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Kategori : 5 - 7 Yaş Düş Bahçesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır