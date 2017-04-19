5,7 Milyon Dolarlık Baklava İhracatı
Türkiye'nin baklava ihracatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 27,4 artışla 575 tona ulaşırken elde edilen gelir yüzde 11,6 artışla 5 milyon 730 bin dolara yükseldi.
Türkiye'nin baklava ihracatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 27,4 artışla 575 tona ulaşırken elde edilen gelir yüzde 11,6 artışla 5 milyon 730 bin dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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