4x4'lük Endüstri Buluşmaları
Bahçeşehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Endüstri 4.0 Platformu'nun desteği ile düzenlenen "4X4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI" etkinliği 25 Nisan 2017 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecektir.
Bahçeşehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Endüstri 4.0 Platformu'nun desteği ile düzenlenen "4X4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI" etkinliği 25 Nisan 2017 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecektir.
Ana Teması Endüstri 4.0 olan etkinliğimizde sektörün önde gelen şirketlerinin kendi bünyelerinde bu konuda ne gibi çalışmalar yaptığını, ne gibi çözümler ürettiklerini ve gelecek planlarının neler olduğunu şirketlerin üst düzey yetkililerinden dinleyeceğiz.
Etkinliğimizin detaylı programı aşağıdaki gibidir;
11: 00 – 11: 40
-- FESTO / Hakan EMİNÇE / Endüstriyel Akademi Müdürü
Konu: Endüstri 4.0
11.50-12.30
-- OMRON / Yusuf SAFRAN / Ürün Pazarlama Müdürü (Hareket Kontrolü, Sürücüler ve Robot)
Konu: Geleceğin Akıllı Fabrikaları ve Yapay Zeka
12: 30-13.00: Müzik Dinletisi (BAU MÜZİK KULUBÜ)
13: 10 – 13: 50
--SIEMENS / Sinan ERDEM / Bölge Müşteri Yöneticisi
Konu: Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0
14: 00 – 14: 40
--INTECRO Robotik / A.Ali ŞEN/ Genel Müdür
Konu: Endüstri 4.0'ın Zorlukları ve Çözümleri
14: 50 – 15: 30
-- MCS Factory Digitalization / Adem KAYAR / G.Müdür / Kurucu Ortak
Konu: Üretimde Dijitalizasyon ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
15: 40 – 16: 40
--Startup – Deneyimler
Jr. Robotics – BurhanŞENGÜN – Kurucu ORTAK
3 Durak – Ali Can ERK – Kurucu ORTAK
VR First BAU – Selin İŞMEN – VitiVR Project Manager
17.00 – 19.00
--Workshop
Emre Arslan – Microsoft MSP
Konu : 3D Printer Eğitimi
Etkinliğe katılabilmek için http//google.doc linkinden kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Etkinlik sonunda tüm oturumları takip eden bir şanslı kişi "Business Management Institute"'nin verdiği "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" eğitimini ücretsiz alamaya hak kazanacaktır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi
Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 4x4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır