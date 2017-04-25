4x4'lük Endüstri Buluşmaları

Bahçeşehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Endüstri 4.0 Platformu'nun desteği ile düzenlenen "4X4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI" etkinliği 25 Nisan 2017 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

4x4'lük Endüstri Buluşmaları

Bahçeşehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Endüstri 4.0 Platformu'nun desteği ile düzenlenen "4X4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI" etkinliği 25 Nisan 2017 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Ana Teması Endüstri 4.0 olan etkinliğimizde sektörün önde gelen şirketlerinin kendi bünyelerinde bu konuda ne gibi çalışmalar yaptığını, ne gibi çözümler ürettiklerini ve gelecek planlarının neler olduğunu şirketlerin üst düzey yetkililerinden dinleyeceğiz.

Etkinliğimizin detaylı programı aşağıdaki gibidir;

11: 00 – 11: 40

--  FESTO / Hakan EMİNÇE / Endüstriyel Akademi Müdürü

Konu: Endüstri 4.0

11.50-12.30

-- OMRON / Yusuf SAFRAN / Ürün Pazarlama Müdürü (Hareket Kontrolü, Sürücüler ve Robot) 

Konu: Geleceğin Akıllı Fabrikaları ve Yapay Zeka 

12: 30-13.00: Müzik Dinletisi (BAU MÜZİK KULUBÜ)

13: 10 – 13: 50

--SIEMENS / Sinan ERDEM / Bölge Müşteri Yöneticisi 

Konu: Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0

14: 00 – 14: 40

--INTECRO Robotik / A.Ali ŞEN/ Genel Müdür

Konu: Endüstri 4.0'ın Zorlukları ve Çözümleri

14: 50 – 15: 30

-- MCS Factory Digitalization / Adem KAYAR /   G.Müdür / Kurucu Ortak               

 Konu: Üretimde Dijitalizasyon ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

15: 40 – 16: 40

--Startup – Deneyimler

Jr. Robotics      – BurhanŞENGÜN  – Kurucu ORTAK

3 Durak          –  Ali Can ERK       – Kurucu ORTAK

VR First BAU  – Selin İŞMEN       VitiVR Project Manager

17.00 – 19.00

--Workshop

Emre Arslan – Microsoft MSP

Konu : 3D Printer Eğitimi

Etkinliğe katılabilmek için http//google.doc linkinden kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Etkinlik sonunda tüm oturumları takip eden bir şanslı kişi "Business Management Institute"'nin verdiği "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" eğitimini ücretsiz alamaya hak kazanacaktır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi

Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 4x4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Bahçeşehir Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji, Sinan Erdem, Emre Arslan, Yapay Zeka, Microsoft, Osmanpaşa, 25 Nisan, Besiktaş, Beşiktaş