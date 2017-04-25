4x4'lük Endüstri Buluşmaları

Bahçeşehir Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Endüstri 4.0 Platformu'nun desteği ile düzenlenen "4X4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI" etkinliği 25 Nisan 2017 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleştirilecektir.



Ana Teması Endüstri 4.0 olan etkinliğimizde sektörün önde gelen şirketlerinin kendi bünyelerinde bu konuda ne gibi çalışmalar yaptığını, ne gibi çözümler ürettiklerini ve gelecek planlarının neler olduğunu şirketlerin üst düzey yetkililerinden dinleyeceğiz.



Etkinliğimizin detaylı programı aşağıdaki gibidir;



11: 00 – 11: 40



-- FESTO / Hakan EMİNÇE / Endüstriyel Akademi Müdürü



Konu: Endüstri 4.0



11.50-12.30



-- OMRON / Yusuf SAFRAN / Ürün Pazarlama Müdürü (Hareket Kontrolü, Sürücüler ve Robot)



Konu: Geleceğin Akıllı Fabrikaları ve Yapay Zeka



12: 30-13.00: Müzik Dinletisi (BAU MÜZİK KULUBÜ)



13: 10 – 13: 50



--SIEMENS / Sinan ERDEM / Bölge Müşteri Yöneticisi



Konu: Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0



14: 00 – 14: 40



--INTECRO Robotik / A.Ali ŞEN/ Genel Müdür



Konu: Endüstri 4.0'ın Zorlukları ve Çözümleri



14: 50 – 15: 30



-- MCS Factory Digitalization / Adem KAYAR / G.Müdür / Kurucu Ortak



Konu: Üretimde Dijitalizasyon ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları



15: 40 – 16: 40



--Startup – Deneyimler



Jr. Robotics – BurhanŞENGÜN – Kurucu ORTAK



3 Durak – Ali Can ERK – Kurucu ORTAK



VR First BAU – Selin İŞMEN – VitiVR Project Manager



17.00 – 19.00



--Workshop



Emre Arslan – Microsoft MSP



Konu : 3D Printer Eğitimi



Etkinliğe katılabilmek için http//google.doc linkinden kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Etkinlik sonunda tüm oturumları takip eden bir şanslı kişi "Business Management Institute"'nin verdiği "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" eğitimini ücretsiz alamaya hak kazanacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi



Mekan Adresi : 4-6 Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak Başlangıç Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 4x4'LÜK ENDÜSTRİ BULUŞMALARI



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır