49 İlde Fetö/pdy Operasyonu; 132 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin itirafları doğrultusunda 49 ilde 325 adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.



Operasyonda 187'si emniyet personeli, 48'i örgüt içerisinde "abi-abla"ların olduğu 235 kişiden 132'si gözaltına alındı. Operasyonun diğer şüphelileri yakalamak için devam ettiği öğrenildi. - İstanbul