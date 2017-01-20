48 Takımlı Yeni Dünya Kupası Nasıl Oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026'dan itibaren Dünya Kupası'nın 32 yerine 48 ülkenin katılımıyla düzenlenmesini kararlaştırdı. Peki böyle geniş katılımlı bir turnuva nasıl organize edilecek? Neden böyle bir karar alındı? İşte yeni Dünya Kupası ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...





FIFA'dan 48 takımlı Dünya Kupası'na onay



Yeni format nasıl uygulanacak?



32 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvanın mevcut formatı 2018'de Rusya'da ve 2022'de Katar'da değişmeyecvek. Ancak 2026 ve sonrasındaki organizasyonlara 16 ülke daha katılacak.



16 gruptaki üç takım, gruplarda ilk iki sırayı alıp, 32 takım arasına girmeye çalışacak.



Daha sonra takımlar, yenenin tur atladığı eleme maçlarına geçecekler.



Sonuçta finale kadar gitmeyi başaran takımlar, grup maçları da dahil olmak üzere sadece yedi maç oynamış olacaklar.



Bu şekilde, turnuva da 32 gün sürecek.







FIFA ayrıca grup maçlarının kesin olarak galibiyet ya da yenilgiyle sonuçlanması için önlemler değerlendiriyor. Grup maçlarında da uzatmalar ve penaltılara gidilmesi bahsedilen önlemler arasında.

Neden değişiklik yapılıyor? Değişikliğin ardında Dünya Kupası'nın "daha kapsayıcı" olması gerektiğini söyleyen FIFA Başkanı Gianni Infantino var.



Dünya Kupasını genişletmek, Infantino'nun seçim kampanyasında başlıca vaatlerinden biriydi ve FIFA delegelerinin kendisine verdiği destek, fikrin geniş kabul gördüğünü gösterdi.







Hiç şüphesiz yeni format, daha farklı ülkelerin turnuvada boy gösterebilmesini sağlayacak. Ayrıca İzlanda'nın Avrupa Kupası'nda ortaya koyduğu performans, küçük ülkelerin yabana atılmaması gerektiğini gösterdi.





Ayrıca bu hamleyle, nüfusları çok olmasına karşın, iyi performans sergileyemeyen ülkelerin turnuvaya katılabilmesi de sağlanacak.



48 takımlı turnuvayla gelirlerin de yaklaşık 6,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu, 630 milyon dolarlık artış anlamına geliyor. Kimler destekliyor? Değişiklik, FIFA'da oybirliğiyle kabul edildi. Ancak ek 16 takımın hangi kıtaların konfederasyonları arasında dağıtılacağı hala tartışılıyor.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'in (UEFA) genişleme planına destek karşılığında 13 ülkelik kontenjanın 16'ya çıkmasını istediği belirtiliyor. Karşı çıkan var mı? Dünya Kupası'ndaki oyuncuların yüzde 80'ini sağlayan Avrupa'nın büyük kulüpleri, zaten sezonda çok fazla sayıda maç oynandığına dikkat çekiyor ve değişikliğe karşı çıkıyor.



Avrupa Kulüpler Birliği'nin açıklamasında "Her açıdan mükemmel bir formül olan 32 takımlık formatın değiştirilmesinin ne fayda getireceğini anlayamıyoruz. Ayrıca, uygulanmasına daha dokuz yıl varken böyle bir kararın, karardan etkilenecek tarafların katılımı olmadan acaleyle alınması da sorgulanabilir bir tutum" denildi.





#NewFIFANow adlı baskı grubu da format değişikliğini "bir güç ve para ele geçirme hamlesi. Amaç FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun aşırı seçim vaatlerini yerine getirecek parayı sağlamak ve konumunu pekiştirmek. Bu, tam da Joao Havelange ve Sepp Blatter'in takınacağı bir tutum" diyerek eleştirdi.