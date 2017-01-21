48 Saatlik Oyun Maratonu Başladı

Tüm dünyada oyun geliştiricileri ve sektöre merak duyanları bir araya getiren en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) başladı.



Etkinliğin Türkiye'deki en önemli merkezi olan ODTÜ TEKNOKENT ATOM, bu yıl 200 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı.



GGJ'nin bu yılki teması ise "dalgalar" olarak belirlendi. Temanın açıklanmasının ardından ekiplerini oluşturan geliştiricilerin, oyun geliştirmek için zamanla olan yarışı başladı.



ATOM Ön Kuluçka Merkezi Program Yöneticisi Elif Karaata, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki etkinliklerin bu yıl 9 merkezde gerçekleştirileceğini söyledi.



Türkiye'den GGJ'ye geçen yıl yaklaşık 400 geliştiricinin katıldığını, bu yıl sayının 800'e çıktığını vurgulayan Karaata, ATOM'da ise 200 geliştiricinin heyecana ortak olacağını ifade etti.



Karaata, geliştiricilerin oluşturacakları ekiplerle belirlenen global tema çerçevesinde 48 saatlik süre içerisinde oyun üreteceklerini belirtti.



ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gönül Sayan da oyun konusunda hevesli ve deneyimli kişilerin bir araya geldiği etkinlik sonunda keyifli işler çıkaracağına inandığını, ortaya çıkacak ürünleri de merakla beklediğini söyledi.



ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, ATOM kapsamında GGJ etkinliklerine katılırken gençleri bir araya getirip, hızla oyun çıkarmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını aktardı.



Ekinlikte ortaya çıkan oyun sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Kızıltaş, "Organizasyon ilk başta yarışma formatındaydı. Ancak yarışma ortamında keyif ve paylaşımdan uzaklaşıldığını gördük. Bunun yerine paylaşımı teşvik edecek bir yaklaşımla etkinliği sürdürüyoruz." dedi.



Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Genel Başkanı Ali Erkin de GGJ'de herşeyden önce katılanların keyif almasını istediklerini vurguladı.



Etkinlikte ortaya çıkan fikirlerin, bir araya gelişlerin zamanla profesyonel bir niteliğe büründüğünü ve ciddi satış rakamlarına ulaşan oyunlar ortaya çıktığını dile getiren Erkin, "Dernek olarak GGJ'yi desteklemeyi devam ediyoruz. GGJ, oyun geliştirmeyi sevdirme ve yaygınlaştırmada bizim için çok önemli bir fırsat. Bu tür etkinlikler 400 milyon dolarlık oyun geliştirme ihracatının artırılması hedefine de ciddi katkıda bulunuyor." diye konuştu.



Erkin, derneğin bir süredir devam eden eğitim programlarının da önümüdeki dönemde boyutlanacağını kaydetti.