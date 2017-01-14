48 Gençlik'te Türedi Dönemi

Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Zülfikar Türedi'nin tek aday olduğu 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin kongresine geçmiş dönem kulüp başkanlarının yanı sıra, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, TÜFAD Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu ve dernek üyeleri katıldı.



Tek liste ile gidilen seçimde teşekkür konuşması yapan 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Zülfikar Türedi, bugüne kadar birçok görev üstlendiğini, bu görevleri sürdürürken haklı olarak istek ve talepleri de yerine getirmek için çalıştığını söyledi. Türedi, kurucu olarak görev aldığı Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin olağanüstü kongresi öncesi üç ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Türedi, "Benim ile ilgili görev kabul etmez, etmemeli gibi sözler söylendi. Benim daha önce üstlendiğim görevlerim esnasında olağan istekler geldi. Fakat bu derneğin üyeleri benim hayatımda çalışacağım ve hiçbir menfaat gütmeyen tek toplum. Muğlaspor'u desteklemek, Muğlaspor için bir şeyler yapmak, kulübü sevmek, takımı yalnız bırakmamakta ne gibi bir beklenti olunur. Bana bu görev için gelindiğinde arzum ve isteğimle bu görevi kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Bu süreçte üç toplantı yaptık. Muğlaspor Kulüp Başkanı Haluk Bey de toplantılarımızdan birisine katıldı. Düşüncelerimizi kendilerine anlattık. Muğlaspor'u sevmek ve desteklemek, tribünlere alkollü gelmek, kulübün başkanına, yönetimine, hocasına, futbolculara hakaret etmek ve kulübün ceza almasını sağlamak sevgi değildir dedik. Burada gördüm ki toplantılarımıza katılan arkadaşlarımızın tamamı benim düşüncemde. Eleştiri, tepki ve protesto elbette olacak. Ama kimseyi rencide etmeden olacak. Bunu tüm tribüne yaymak zorundayız. Farklı taraftar grupları olması mozaiktir, zenginliktir. Fakat aynı kulübün taraftar derneklerine muhaliflik yapmak hiç de hoş değil. Taraftar Derneği Başkanı, yönetim kurulu ve dernek üyesi olmak Muğlaspor Başkanına muhalif olmak değildir. O, kulübün genel kurulunun görevidir. Sosyal Medya konusunda da adımlar atacağız. Derneğimizin sosyal medya hesabından başka hiçbir yerde dernek logosunun kullanılmasını istemiyoruz. Ne söylenecekse, ne yazılacaksa biz buradan gerekli paylaşımı yapacağız. Fakat dernek logosu ile kişisel hesaplardan yapılan yorumları ve paylaşımları kabul etmiyoruz. Ne paylaşılacaksa yönetim kurulu karar alır ve gerekli paylaşım ve açıklama yapılır" dedi.



Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Yönetim Kurulu Başkan Zülfikar Türedi, Başkan Yardımcısı Güven Çıkan, yönetim kurulu üyeleri Çağlayan Çoban, Mustafa Kazu, Süleyman Akbulut, Recai Çamur ve Ozan Şimşek'ten oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Neşet Palu, Sezgin Türköz ve Serdar Satış seçildi. - MUĞLA