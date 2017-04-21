Nava Semel oyunda,Down Sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir anneyi anlatıyor. Yalnız kendi çocuğunuzun acısını görmeniz yeterli değil. Ancak farklı olanı da benimseyen insanlar uygar toplum yaratabilir. (GÜLŞEN KARAKADIOĞLU)





Yaş Sınırı: 14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : 47nci Kromozom



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır