47nci Kromozom
Nava Semel oyunda,Down Sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir anneyi anlatıyor.
Nava Semel oyunda,Down Sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir anneyi anlatıyor. Yalnız kendi çocuğunuzun acısını görmeniz yeterli değil. Ancak farklı olanı da benimseyen insanlar uygar toplum yaratabilir. (GÜLŞEN KARAKADIOĞLU)
Yaş Sınırı: 14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 47nci Kromozom
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io