47nci Kromozom

Nava Semel oyunda,Down Sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir anneyi anlatıyor.

47nci Kromozom

Nava Semel oyunda,Down Sendromlu çocuğunun gözlerinin ardını görmeyi başaran bir anneyi anlatıyor. Yalnız kendi çocuğunuzun acısını görmeniz yeterli değil. Ancak farklı olanı da benimseyen insanlar uygar toplum yaratabilir. (GÜLŞEN KARAKADIOĞLU)


Yaş Sınırı: 14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 47nci Kromozom

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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