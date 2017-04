477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne Doğru

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Genel Sekreteri Özlem Erdem, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan "477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali"de halka saçılacak 6 ton mesir macunu yapımının sürdüğünü bildirdi.



Erdem, AA muhabirine, anayasa değişikliği halk oylaması nedeniyle bu yıl 25-30 Nisan'a alınan festivalin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.



Bu yıl saçılacak 6 ton macunun hazırlanması için 15 kadının fazla mesai yaptığını anlatan Erdem, "Saçılacak mesir macununun, aslına uygun olarak elde üretimi devam ediyor." dedi.



Mesiri karmak için yaklaşık bir ay önceden çalıştıklarını, saçımdan önceki cumaya kadar imalatın süreceğini bildiren Erdem, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki hafta cuma günü kadınlarımız tarafından yapımı tamamlanan mesir macunu için derneğimiz imalathanesinde, protokolün de katılımıyla dua töreni düzenlenecek. İl Müftümüz Sinan Cihan tarafından yapılacak mesir duasının ardından, saçılacak 6 ton mesir macunu hazırlıkları tamamlanmış olacak. Pazar günü de festivalin finalinde, tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbeleri ile daha önceden tespit edilen cami çevresindeki evlerin balkonları ve çatılarından halka saçım gerçekleştirilecek."



Talep nedeniyle saçım noktalarının artırıldığını belirten Erdem, "Tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 noktadan saçım yapılacak. Ayrıca cami çevresindeki 21 evin çatı ve balkonlarından da saçım yapılıyordu. 6 evin balkonu ve çatısından daha macunun saçılmasıyla, toplamda saçım noktası 43'e çıkarılmış olacak." ifadelerini kullandı.



Geleneğin tarihçesi



Kaynaklara göre, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak halka saçılmasını istedi.



Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki noktalardan halka saçılıyor. Törenleri izleyip mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelip Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.



- 477 yıldır aynı formülle üretiliyor



İçeriği 477 yıldır bozulmadan hazırlanan mesir macununda şunlar bulunuyor:



"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, limon kabuğu, portakal kabuğu."