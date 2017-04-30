477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali - Kortej Yürüyüşü

UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, mesir saçım töreni ile sona erdi, şifa kaynağı kabul edilen 6 ton mesir macunu saçıldı.



Beş gündür süren ve kentin cadde ve sokaklarının süslediği festivalin kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'da mehteran marşları eşliğinde start aldı.