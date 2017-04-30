477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali - Yayman'ın Vali Güvençer'i Ziyareti

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.



Mesir festivali geleneksel saçım törenine katılmak üzere Manisa'ya gelen Bakan Yardımcısı Yayman, ilk olarak Manisa Valisi Güvençer'i ziyaret etti.



Valilik binası önünde Vali Güvençer tarafından çiçekle karşılanan Bakan yardımcısı Yayman, ziyaret anı defterini imzaladıktan sonra Vali Güvençer'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Güvençer, Manisa ve Türkiye için önemli bir gün olduğunu söyledi.



Kültür Bakanı Nabi Avcı'nın Cumhurbaşkanı ile birlikte olması sebebiyle katılamadığını belirten Yayman, "Bugün önemli bir gün, bizi bir arada tutan değerlerimiz, ananelerimizin devam etmesi bakımından çok çok önemli. Dedelerimizden bize miras kalan bu mesir saçım şöleni sadece basit bir tören değildir. Bizi bir arada tutan değerlerin bugüne uzanmasıdır. Gelenek ile geleceği buluşturan bir faaliyettir." diye konuştu.



Ziyarette Bakan yardımcısı Yayman, Vali Güvençer'e "Hitit Güneşi" maketi, Vali Güvençer ise tablo hediye etti.