UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 'Mesir Bisiklet Festivali'nin 2. etabı Salihli ilçesinde gerçekleştirildi.



Manisa Bisiklet Derneği Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, ilçe merkezinde verilen start ile başladı. 40 kilometre uzunluğundaki 2. etaba 150'nin üzerinde bisiklet tutkunu ve sporcusu katıldı.



Manisa Bisiklet Sporları Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, şenliğin ilk etabında Spil Dağı ve Türkmen Şelalesi'ni gezdiklerini belirterek, "Bugünkü rotamız kapsamında Salihli Bisiklet Topluluğu(SALBİT) ile birlikte Kurşunlu Kaplıcaları, Anıt Çınar, Caferbey Mahallesi, Sart Artemis Tapınağı ve Aşağı Sart Cimnasyum'u gezeceğiz." dedi.



Gemici, amaçlarının, Salihli'nin tarihi ve kültürel yerlerini tanıtımı görmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.