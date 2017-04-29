UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, konuk ülkelerin temsilcilerine hediye takdim töreni düzenlendi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'ndaki törene, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve İstanbul Başkonsolosu Adrzej Papierz, Ukrayna Büyükelçiliğini temsilen Başkatip Denis Zolotaryov, tertip komitesi üyeleri ile konuk ülkelerden heyetler katıldı.



Törende konuşan Vali Güvençer, festival kapsamında konukları Manisa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ve konuk ülke temsilcileri de festivalin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların ardından, yabancı konuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.



Büyükelçiler ile diğer konuklar da yetkililere ülkelerine özgü hediyeler sundu.