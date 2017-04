"477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" kapsamında 30 Nisan'da yapılacak mesir saçımı öncesinde dua okundu.



UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival kapsamında, cuma namazı öncesinde Sultan Camisi'nde mevlit düzenlendi. Namaz sonrasında da vatandaşlara pilav ikram edildi.



Daha sonra mesir macunun yapıldığı imalathanede, il protokol üyelerinin katılımıyla dua edildi.



Festivalde, 30 Nisan Pazar günü tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 27 evin çatı ile balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçılacak.



Geleneğin tarihçesi



Kaynaklara göre, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak, halka saçılmasını istedi.





Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki noktalardan halka saçılıyor. Törenleri izlemek, mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelip Sultan Meydanı'nda toplananlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.





477 yıldır aynı formülle üretiliyor





İçeriği 477 yıldır bozulmadan hazırlanan mesir macununda şunlar bulunuyor:





"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udihindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."