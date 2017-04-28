477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali - Manisa

UNESCO'nun belirlediği "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde" yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde mesir macununun saçımı öncesinde mevlit verildi, dualar okundu, vatandaşlara pilav ikram edildi.



Cuma namazı öncesinde Sultan Camisi'nde cam mevlit okutuldu namaz sonrasında vatandaşlara pilav ikram edildi, ardından il protokolü mesir macunun yapıldığı imalathaneye gidilerek dua edildi.



30 nisan pazar günü tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile cami çevresindeki 27 evin çatı ve balkonları olmak üzere toplam 43 saçım noktasından 6 ton mesir macunu halka saçılacak.



Geleneğin tarihçesi



Kaynaklara göre, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak, halka saçılmasını istedi.



Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki noktalardan halka saçılıyor. Törenleri izleyip, mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelip, Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.



477 yıldır aynı formülle üretiliyor



İçeriği 477 yıldır bozulmadan hazırlanan mesir macununda şunlar bulunuyor:



"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, limon kabuğu, portakal kabuğu.deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile"