477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında stant açan Manisa Kadın Kooperatifi üyeleri 5 bin ürün sergiliyor.



Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mesir Macunu Festivali kapsamında 17 yıldır fuar ve sergilerde stant açtıklarını, kooperatif üyelerinin yaptığı ürünleri tanıtıp, satışa sunduklarını söyledi.



Amaçlarının kaybolmaya yüz tutan meslekleri tanıtarak, el işi ürünlere olan ilgiyi artırmak olduğunu kaydeden Beşirik, "Açtığımız 9 metrekarelik stantta mümkün olduğu kadar fazla ürüne yer vermeye çalışıyoruz. Manisa'yı ve ürünlerini simgeleyen üyelerimize ait ahşap boyama, keçe ve seramik eserlerinden oluşan yaklaşık 5 bin ürünü burada sergiliyoruz." dedi.



Beşirik, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle meslek edindirme kursları açtıklarını, kurslarda son 4 yıl içinde yaklaşık 400 ev kadınına, takı, keçe tasarımı, ahşap boyama, folklorik bebek, kırk yama, kurdele nakışı, punç nakışı ve kağıt telkari gibi çeşitli el işi eğitimleri verdiklerini sözlerine ekledi.