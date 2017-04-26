477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali - Kortej Yürüyüşü

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında "Hoşgeldin Mesir Festivali" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde Malta Parkı'nda sona erdi.



Yürüyüşe Vali Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet müdürü Fevzi Bilgiç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Manisa İl Başkanı İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları ile konuk yabancı ülkelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Manisa'da şehzadelik yapan Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Mesir Macunu'nun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenlerin en önde bulunduğu kortej yürüyüşünde, konuk 10 yabancı ülkenin halk oyunları ekipleri de yöresel kıyafetleriyle katıldığı kortejde renkli görüntüler oluşturdu.