477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında "Hoşgeldin Mesir Festivali" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Manisa Valiliği önünden başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlarıyla eşlik ettiği kortej yürüyüşü Malta Parkı'nda sona erdi.



Manisa'da şehzadelik yapan Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Mesir Macunu'nun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenlerin en önde bulunduğu kortej yürüyüşünde, konuk 10 yabancı ülkenin halk oyunları ekipleri de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.



Kortej yürüyüşüne Vali Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları ile konuk yabancı ülkelerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.