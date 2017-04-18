477. Mesir Macunu Festivaline Yıldız Yağmuru
477. Mesir Macunu Festivaline yıldız yağmuru Bu yıl 477'ncisi kutlanacak olan Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivalinde Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı sanat yılı kutlamalarında Manisa'da ünlü sanatçıların katılacağı bir konser düzenlenecek 25 Nisan'da başlayıp 30 Nisan'da saçım töreni...
477. Mesir Macunu Festivaline yıldız yağmuru
Bu yıl 477'ncisi kutlanacak olan Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivalinde Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı sanat yılı kutlamalarında Manisa'da ünlü sanatçıların katılacağı bir konser düzenlenecek
25 Nisan'da başlayıp 30 Nisan'da saçım töreni ile tamamlanacak olan Mesir Macunu Festivalinin tanıtımı yapıldı
MANİSA - UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 477'ncisi kutlanacak olan Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivalinde Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı sanat yılı da birbirinden ünlü isimlerin katılacağı bir konserle kutlanacak.
Bu yıl 477'ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivalinin tanıtımı ve Turizm Haftasının açılış programı Şehzadeler İlçesindeki Giritligil Otel'de gerçekleştirildi. Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, STK temsilcileri, turizmciler ve basın mensupları katıldı.
"300'den fazla yabancı konuk katılacak"
Programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Bu yıl 477'ncisini kutlayacağımız festivalimiz için 300'ü aşkın uluslar arası konuğumuz olacak. 5 ülkenin büyükelçisi ve konsolosu nezdinde temsilcileri, 6 kardeş şehrimizin temsilcileri ve 10 ülkeden halk dansları toplulukları festivalimize renk katacak. Festivalimiz 25 Nisan Salı günü başlıyor ve hafta boyunca çeşitli etkinliklerle şehrimize renk katacak. 29 Nisan Cumartesi günü festivalimizin beşinci gecesi Manisa ve Manisalılar çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu gece şehrimize tam anlamıyla bir yıldız yağmuru gerçekleşecek. Pop müzikten sanat müziğine ve fantezi müziğe kadar birçok eserde imzası bulunan Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı sanat yılı anısına Vatan Şaşmaz sunuculuğunda Ahmet Selçuk İlkan, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Grup 84'ten Tuna, Ümit Besen, Yeşim Salkım ve Zara Manisalılarla buluşacak ve birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Festivalimizin son ve coşkunun doruğa ulaştığı 30 Nisan Pazar Günü saat 12.00'de valilik önünden başlayıp Sultan Camiinde tamamlanacak geleneksel Mesir Korteji akabinde saat 13.30'da Ayşe Hafsa Sultan tarafından Merkez Efendi'ye temsili berat verilmesi töreni ve geleneksel Mesir Macunu saçım törenimiz festivalimizin doruk noktasını oluşturacak." dedi.
"Bu yıl 43 noktadan saçım yapacağız"
Mesir Macunu Festivalini 'Manisa'nın Bayramı' olarak nitelendiren ve bu sene yaklaşık 6 ton Mesir Macununun halka saçılacağını ifade eden Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise, "Mesir Manisa için gerçekten çok önemli bir değer. Evrensel değerlere ulaşmak istiyorsak yerel değerlere çok iyi sahip çıkmamız gerektiğinin bugün bir örneğini daha görüyoruz. Yerel değerler gerçekten çok önemli. Mesir, Manisa'nın bir bayramı. Çok değerli Anadolu'nun en büyük inanışlarından birisi. Kardeşlik, sevgi ve barışın fotoğrafı. Bu sene 477'ncisini kutlayacağız. 30 Nisan Pazar Günü saçımını yapacağız inşallah. Saçılacak olan Mesir Macunlarımız şuanda hazırlıkları bitmek üzere. 28 Nisan Cuma Günü okumasını sayın Müftümüzün ve protokol üyelerimizin katılımıyla hep birlikte yapacağız. Festivalimiz her yıl büyüyerek gittiği için bu sene saçım noktaları yine fazlalaştı. Geçen sene 37 noktadan saçım gerçekleştirmiştik bu sene 43 noktadan inşallah saçım yapacağız. 16 tanesi Sultan Camii kubbe ve minarelerinde 27 tanesi de caminin etrafındaki evlerde olacak. Caminin etrafında toplanan halka ulaşabilmek için kalabalığın olduğu yerlerde evlere çuvalları verip onlara ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü oradan bir tek Mesir tutmak için insanlar birbirleriyle yarışıyorlar şifa bulacaklar diye." şeklinde konuştu.
"Mesir, Manisa'nın ortak değeri"
"Öncelikli olarak Mesir, Manisa'nın bir ortak değeridir" diyerek konuşmasına başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi:
"Mesir, Manisa'nın ortak bir değeridir. Şehrimizin turizmine katkı sağlayacak, şehrimizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak bir değerimizdir. Biz de yeni bir belediye olarak kurulduğumuz günden buyana ev sahipliği yapıyoruz ve destek sağlıyoruz. Hem maddi olarak hem de personelimiz ve bütün ekipmanlarımızla en güzel festivali gerçekleştirebilmek için bu işin destekçisiyiz. Manisa açısından böylesine önemli olan bir değer için bir ve birlikte olmak çok anlamlıdır diye düşünüyorum. Burada bir güç birliği yaparak hem birliktelikle nelerin başarılacağını hem de tarihimize kültürümüze sahip çıkıyoruz. Buradan bir kez daha ben de çağrıda bulunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı Mesir Festivali etkinliklerimize davet ediyoruz. Festivalimizin Mesir tadında gerçekleşmesini, hiçbir arkadaşımızın zarar görmeden bütün yüzlerin güldüğü bir şenlik havasında sürecin tamamlanmasını diliyoruz."
"Daha büyük organizasyonlar yapılmalı"
Geçtiğimiz yıl ülkenin yaşadığı sıkıntılı dönemden dolayı sönük geçen programa göre bu yıl çok daha dolu dolu bir program hazırlandığını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, "Geçen sene sönük geçen programa göre bu sene iki misli daha zengin ve daha organize olarak hazırlanmış bir program var. Atalarımızdan gelen bir kültür mirasını dünyaya çok daha iyi bir şekilde tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Yurdumuzu aşan uluslar arası nitelikte olan daha büyük katılımları sağlayan, daha büyük organizasyonlar yapılması gerektiğine inanıyorum. Şuanda komite çok iyi çalışmış ve dolu dolu bir Mesir yaşayacağımızı düşünüyorum. Huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde en verimli şekilde geçmesini diliyorum." diye konuştu.
Yaklaşık 500 yıldır devam eden festivallerin dünyada çok az olduğunu ve bu nedenle Mesir Macunu festivalinin çok önemli olduğunu dile getiren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de şunları söyledi:
"Elbette bir festivalin, bir geleneğin, 477 yıldır sürdürülmüş olması bile tek başına kıymetli. Hiçbir gelenek arkasında temelli bir sebep olmaksızın onu besleyen bir kaynak olmaksızın bu kadar uzun yıllar aksatılmadan sürdürülemez. Öyle sanıyorum Türkiye ve dünyada 500 yıla yaklaşmış böyle kadim, yaşayan bir gelenek sayılsa 10-15'i anca bulur belki bulamaz bile. Bu anlamda bizler bu geleneğin sahibi, yaşatıcısı, devam ettiricisi Manisalılar olarak tek başına bile bu unsuruyla ilimizde, hemşehrilerimizle ve Mesir Festivalimizle gurur duyabiliriz. Bu yılki kutlamaların sonunda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Manisa'ya gelen misafirlerimiz güzel hatıralarla, güzel izlerle Manisa'dan ayrılmış olurlar. İnşallah Manisa, şifanın, bereketin, merhametin, paylaşmanın yeniden hatırlanmasına ciddi bir eşik, ciddi bir basamak teşkil eder."