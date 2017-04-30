477. Mesir Macunu Festivali Yapıldı

Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, mesir macunu saçım töreni ile sona erdi.

477. Mesir Macunu Festivali Yapıldı

Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, mesir macunu saçım töreni ile sona erdi.

Kaynak: Dunya.com

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