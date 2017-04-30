477. Mesir Macunu Festivali Yapıldı

Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, mesir macunu saçım töreni ile sona erdi.
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